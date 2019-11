Escrivães de polícia serão homenageados em sessão solene nesta quinta-feira

A homenagem é prevista na Resolução 79/2019, que institui o 5 de novembro como o Dia do Escrivão de Polícia - Foto: ALMS

Fundamental na rotina da Polícia Civil, o trabalho do escrivão será reconhecido, nesta quinta-feira (7), em sessão solene da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Na solenidade, que acontece a partir das 19h no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, serão homenageados 23 profissionais, indicados por Barbosinha (DEM), propositor do evento, e outros parlamentares.

"Estamos propondo esta homenagem por entender o valoroso trabalho dos escrivães de polícia do nosso Mato Grosso do Sul e por tudo que eles representam no Estado”, afirmou o deputado Barbosinha. Para o parlamentar, o cargo de escrivão é “extremamente importante dentro do quadro Policial Civil” e é a “base de sustentação do trabalho de Polícia Judiciária”.

A homenagem é prevista na Resolução 79/2019, que institui o 5 de novembro como o Dia do Escrivão de Polícia. A resolução originou de projeto de autoria do deputado Barbosinha. “Nada mais justo que, ao comemorar o Dia do Escrivão de Polícia, trazer esses profissionais a esta Casa de Leis para prestar a devida homenagem a eles", finalizou Barbosinha.