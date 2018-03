Escolha de vice fica para 2º semestre, diz Alckmin

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse ontem (9) que a definição sobre a vaga de vice de sua chapa à Presidência só deve ocorrer mais perto do período eleitoral, em julho ou agosto. Alckmin também se queixou da necessidade de deixar o cargo para concorrer, como determina a legislação, porque determinados candidatos ficariam em desvantagem em relação aos que tentam a reeleição. Em sua visão, essa regra deveria ser revista, uma vez que é do tempo em que não existia a possibilidade de recondução. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.