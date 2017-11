Escolas de Aquidauana pedem ajuda ao deputado Felipe Orro

Da Redação com assessoria

Felipe Orro com secretária de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta

Diretores de três escolas da cidade de Aquidauana procuraram ajuda do deputado estadual Felipe Orro para que as instalações e segurança nos estabelecimentos de ensino sejam melhorados. Os pedidos foram repassados para a Secretaria de Estado de Educação (SED), Maria Cecilia Amendola da Motta na tarde desta quinta-feira, dia 10 de novembro.

Orro sempre atento às questões que envolvem a educação se colocou à disposição dos diretores para que as solicitações fossem recebidas na SED. Os pedidos foram feitos para as escolas estaduais Felipe Orro, Cândido Mariano e Professor Antônio Salústio Areias.

Os problemas apresentados pela diretora da Escola Estadual Felipe Orro, Amélia Luisa Alves de Almeidas, são estruturais. A gestora solicita que seja feita a reforma do prédio escolar com construção de arquibancada e cobertura de acesso na quadra de esportes e pavilhão de salas de aula.

Amélia justifica que por causa das condições dos pavilhões, a segurança física dos estudantes está em risco. Outros problemas apontados são a falta de ventilação, a estrutura da cozinha é pequena, o que pode estragar os alimentos antes do vencimento, infiltração nos bebedouros e adequações de acessibilidade nos banheiros.

Na Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias, uma das preocupações do diretor Marcelo da Silva Duarte, e com a segurança do prédio, e pede para aumentar para 24 horas a jornada de trabalho dos guardas patrimoniais, que prestam serviço na escola.

Segundo o diretor, depois de fazer um levantamento, ficou comprovado que no intervalo das 6h às 12h a escola fica sem a presença dos profissionais de segurança, incluindo finais de semana e feriados, e que neste período acontecem invasões e depredações no prédio público.

Outro pedido para a escola também está incluso na segurança, que é o aumento do muro do estabelecimento de ensino, para evitar que pessoas joguem lixo no terreno e evitar o acúmulo de materiais descartáveis no local, que pode gerar doenças e servir de abrigo para animais peçonhentos.

Já a diretora da Escola Estadual Cândido Mariano, Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva, solicita a reforma ou construção de banheiros adequados à atual circunstância, atendendo às necessidades diversas, logo que, o prédio nunca passou por reforma e não tem acessibilidade.

Na Escola Estadual Cândido Mariano tem uma casa abandonada que já serviu para o projeto Guarda na Escola e de moradia para um funcionário do estabelecimento, que cuidava do prédio. Hoje o local encontra-se abandonado e é frequentado por usuários de drogas. A diretora Nilda solicita a autorização da SED para um funcionário da escola volte a residir na casa, o que evitaria a ocupação dos vândalos no local.

O deputado estadual Felipe Orro destaca que as reivindicações dos diretores têm fundamento e acompanhado do seu chefe de gabinete, Wildes Ferreira, fizeram as solicitações à Secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

"A educação deve sempre estar à frente de todas as nossas atitudes parlamentares. Estas três escolas da cidade de Aquidauana precisam de socorro, e assim como já fiz em outras oportunidades, vou intervir para que os pedidos sejam levados para as pessoas que são responsáveis para resolver os problemas", falou Orro.

Felipe disse ainda que a educação sempre foi e sempre será o carro chefe dos seus mandatos e que todas as cidades de Mato Grosso do Sul podem contar com seu apoio tanto na educação como em outras áreas.