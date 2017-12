'Escandaloso', diz Boulos sobre data de julgamento de Lula no TRF-4

A definição da data para o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá foi considerada "escandalosa" pelo líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, em publicação no Twitter.

"Escandaloso! TRF4 fura todas as filas de processo e perde qualquer pudor antecipando o julgamento de Lula. Quando juízes fazem política não se pode falar em democracia", afirmou o líder popular, que vem sendo cotado como possível candidato à Presidência pelo PSOL nas eleições do ano que vem.

Nesta tarde, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em 1ª instância, em 12 de julho, no caso triplex. O TRF4 é o tribunal de apelação. Se a condenação de Lula for confirmada pelo colegiado, ele poderá se tornar inelegível pelos critérios da Lei da Ficha Limpa.