Ernesto Araújo será o coordenador de Relações Exteriores da transição

Onyx Lorenzoni, ministro extraordinário da Transição, designou nesta quinta-feira, 13, Ernesto Henrique Fraga Araújo, o futuro ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro, para exercer a função de Coordenador do Grupo Técnico de Relações Exteriores do gabinete de transição governamental. A informação consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Além da portaria nº 47, que informa o nome do coordenador do Grupo Técnico de Relações Exteriores, o ministro extraordinário da Transição informa, por meio da portaria nº 48, que Ernesto Araújo será responsável por "requisitar informações dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assim como requisitar apoio técnico administrativo necessário ao regular desenvolvimento dos trabalhos de transição governamental".

Conforme publicado na Quarta-feira no mesmo DOU, Relações Exteriores é uma das 18 áreas integrantes do gabinete de transição.