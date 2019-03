Ernesto Araújo fala de prioridades da política externa em comissão da Câmara

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara realiza audiência pública nesta quarta-feira, 27, para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre as prioridades da política externa brasileira para 2019.

O convite atende a requerimentos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), presidente da comissão; Claudio Cajado (PP-BA); Perpétua Almeida (PCdoB-AC); Alessandro Molon (PSB-RJ); Tadeu Alencar (PSB-PE); Glauber Braga (PSOL-RJ) e Vanderlei Macris (PSDB-SP).

Alguns pontos centrais devem entrar na pauta do debate: cessão do uso da base de Alcântara aos Estados Unidos, liberação de vistos sem reciprocidade e a transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.

Durante a audiência, Araújo deve abordar ainda as perspectivas de atuação do Ministério das Relações Exteriores; a política comercial do País com o exterior e a situação das relações comerciais e diplomáticas com China, Cuba, países árabes, Estados Unidos e Europa. O assessor especial da Presidência Felipe Martins também acompanha a audiência.