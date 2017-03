Equador, Colômbia e Peru farão reunião sobre caso Odebrecht, diz jornal

Promotores do Equador, Colômbia e Equador vão se reunir na próxima sexta-feira para falar sobre o escândalo de corrupção da Odebrecht, que é investigada nesses países por denúncias de suborno a agentes do governo, informou o jornal equatoriano El Mercurio.

A publicação cita uma mensagem publicada pelo promotor-geral do Equador, Galo Chiriboga, em seu perfil no Twitter. "Em 24 de março teremos uma nova reunião em Quito com os promotores-gerais do Equador, Colômbia e Peru para falar sobre o caso Odebrecht", escreveu.

O equatoriano acrescentou que, a partir de 1º de junho, o Ministério Público brasileiro irá fornecer informações para o Equador e outros nove países sobre os negócios da empreiteira. (Marcelo Osakabe)

