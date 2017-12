Entregas do Governo do Estado aceleram desenvolvimento econômico de Três Lagoas  

Somente nesta sexta-feira (15), em agenda no município, o governador Reinaldo Azambuja liberou mais R$ 33 milhões em obras para a cidade, cujo montante de investimentos alcança quase meio bilhão. - Foto: Chico Ribeiro

Levar infraestrutura para fomentar ainda mais o desenvolvimento econômico de Três Lagoas é compromisso que vem sendo cumprido pelo Governo do Estado. Somente nesta sexta-feira (15), em agenda no município, o governador Reinaldo Azambuja liberou mais R$ 33 milhões em obras para a cidade, cujo montante de investimentos alcança quase meio bilhão.

“As entregas compõem um modelo para a gente poder gerar desenvolvimento”, destacou o governador. “Nós entregamos as obras, edificamos hospital, melhoramos a segurança pública, na habitação foram mais de 1.432 apartamentos entregues, com recursos próprios e parcerias assim temos trazido infraestrutura que transforma a vida das pessoas”, declarou o governador.

Na presença de lideranças do setor empresarial, ele assinou autorização para o início das obras de pavimentação do acesso ao Núcleo Industrial. “Esse é um pedido antigo tanto do prefeito e dos vereadores quanto dos trabalhadores e de todo o setor industrial”, lembrou. O projeto, que contará com recursos de R$ 2,3 milhões do Estado, prevê além da pavimentação a construção de uma ciclovia para aumentar a segurança no trajeto dos trabalhadores.

Outra obra emblemática para o município é a revitalização da avenida Clodoaldo Garcia, cuja ordem de serviço também foi assinada hoje pelo governador. O projeto foi elaborado em parceria com a prefeitura e prevê recapeamento, alargamento da pista, sinalização, melhorias, a construção de uma ciclovia, que somam R$ 4,5 milhões. “Nós teremos uma nova porta de entrada, uma nova cara na chegada de Três Lagoas”, adiantou Reinaldo Azambuja. Além da avenida, foram lançadas outras quatro frentes de asfalto que atenderão 12,4 quilômetros de vias com investimento total de R$ 10,6 milhões.

Na área de saneamento, foram anunciados mais R$ 20 milhões em investimentos. “Nós vamos fazer rede para distribuição de água para melhorar o atendimento à população. As obras devem levar a Três Lagoas mais de 80% de coleta e tratamento””, declarou. Ele visitou também a obra de construção do Hospital Regional, que segue em ritmo acelerado. “Será um novo complexo moderno e eficiente para atender toda a população da Costa Leste do Estado”, adiantou.

A agenda incluiu ainda a presença na inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, que beneficiará a indústria, com laboratórios de ponta e expertise direcionados a aumentar a competitividade. “Proporcionará geração de tecnologia não só para Três Lagoas, mas para o país inteiro”, observou o governador, sobre o investimento de R$ 35 milhões feito pelo Senai.

“Nós só temos a agradecer o olhar do Governo por Três Lagoas, são melhorias não somente ao prefeito, mas que beneficiam toda a população da cidade”, destacou o prefeito Ângelo Guerreiro, na solenidade de assinatura das novas obras. Na lista de melhorias – que inclui obras com recursos estaduais e parceria com a Prefeitura, Governo Federal e contrapartida a emendas parlamentares – estão: R$ 198,5 milhões na infraestrutura; R$ 146,7 milhões em saneamento; R$ 30 milhões para a Saúde; R$ 56,5 milhões na construção do Hospital Regional; R$ 33,9 milhões para habitação; e mais de R$ 1 milhão na área da Educação.

Estiveram presentes na solenidade o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Jaime Verruck; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen; o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça; o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Andrade; a senadora Simone Tebet; a deputada federal Tereza Cristina; o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Amauri Rodrigues; além de vereadores e lideranças de toda a região. Confira mais fotos.