Entidade de saúde pede apoio do presidente para negociação com o governador

Reunião de representantes da UniSaúde com o presidente Paulo Corrêa

Representantes da UniSaúdeMS, operadora de plano de saúde dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, solicitaram, durante reunião na tarde desta terça-feira (07), contribuição do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), nas negociações da entidade com o governo do Estado. O encontro foi realizado na Sala da Presidência da Casa de Leis.

“Recebemos aqui a visita dos membros da UniSaúde, que trouxeram várias reivindicações e pediram o apoio da Casa para que juntos possamos garantir um atendimento ainda melhor a todos os beneficiários do plano”, afirmou o parlamentar.

O diretor-executivo da UniSaúdeMS, Zenildo Pereira Dantas, fez avaliação positiva do encontro. “Pedimos audiência com o presidente desta Casa de Leis para tentar viabilizar junto ao governo do Estado o atendimento de algumas reivindicações”, afirmou. “O presidente nos recebeu com muita simpatia e disse que vai agilizar uma conversa com o governo e nos dará o retorno após o dia 15”, acrescentou.

A operadora UniSaúdeMS tem cerca de 7,4 mil beneficiários. Conforme informa em sua página na internet, a empresa objetiva “um melhor serviço de qualidade, com destaque para políticas de prevenção de moléstias relacionadas à saúde, além de outros serviços assistenciais de promoção de qualidade de vida saudável”.