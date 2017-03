Enfermeira Cida lembrou de agressões psicológicas durante audiência na Câmara

Durante a audiência sobre violência sofrida por profissionais que prestam serviço nas Unidades de Saúde de Campo Grande, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (PTN) lembrou das agressões psicológicas que muitos deles são submetidos. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), na Câmara Municipal, e contou com a presença de autoridades da área da saúde e da segurança pública.

“As agressões física e verbal são muito evidentes. Um exemplo é quando um paciente debilitado procura uma unidade de saúde pública e não encontra o médico para fazer o atendimento. Ele acaba descontando toda a frustração em cima de quem está ali. Já a psicológica, nem sempre é percebida pela administração pública”, ressalta a vereadora Enfermeira Cida.

Continua, “este profissional muitas vezes trabalha sem as condições necessárias, como instrumentos, equipamentos, tendo que cobrir a escala defasada pela falta de um colega. Esta sobrecarga traz consequências a este servidor, e isso cria um efeito dominó”.

Assistentes sociais, enfermeiros e médicos usaram a palavra, denunciando que muitas vezes ficam na linha de frente com a população. “Estamos de mãos atadas. Se eu faço a triagem de um paciente que procura a unidade, mas não há um médico para continuar a procedimento, com certeza, serei eu a arcar com as consequências, como já aconteceu. Outro dia, tive que registrar um boletim de ocorrência por ter sido agredido”, denunciou o técnico em enfermagem, Alexsander Melo Alves, que foi vítima de lesão no dia 26 de fevereiro, no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário durante o plantão noturno.

O secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, frisou que todos estes problemas serão sanados. “A partir de hoje, as escalas terão os nomes de todos os profissionais que lá deveriam estar, como médicos, administrativos e enfermeiros. Além disso, temos um tempo de resposta rápido junto a Guarda Municipal. E estamos buscando parcerias com universidades, para que estagiários possam nos auxiliar e usar deste conhecimento para criar novas metodologias de atendimento à população”, falou.

