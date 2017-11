Enelvo Felini toma posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa

Avicultor, ele assume a cadeira de Flávio Kayatt (PSDB) - Divulgação

Aos 63 anos, o ex-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Iradi Felini (PSDB), tomou posse na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (16/11). Avicultor, ele assume a cadeira de Flávio Kayatt (PSDB), que renunciou para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A solenidade de posse ocorreu durante a sessão ordinária e teve a participação do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruck, autoridades do Poder Executivo e diversas lideranças políticas. Como determina o artigo 8º do Regimento Interno da Casa de Leis, o presidente Junior Mochi (PMDB) realizou a tomada do compromisso legal do deputado empossado. Em seguida, Enelvo prestou o juramento e foi saudado pelos demais parlamentares.

Histórico – Nascido em Passo Fundo (RS), Enelvo Felini foi prefeito de Sidrolândia de 1997 a 2004. Em 2012, chegou a ser eleito para o terceiro mandato, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou seu diploma. Foi presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e também membro da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Candidatou-se a deputado estadual em 2014, obteve 9.532 votos e ocupou a suplência da coligação Novo Tempo (PSDB, DEM, PSD, SD, PPS, PMN). Em janeiro de 2015, assumiu a função de diretor-presidente da Agraer. “Quero reafirmar o sentimento de gratidão pela confiança recebida pelo povo do meu Estado. Esta solenidade de posse, a investidura no cargo, com os Poderes e responsabilidades dele decorrentes aconteceu de fato no dia 3 de outubro de 2014, quando cada cidadão, no exercício legítimo de sua liberdade de escolha, me deu a oportunidade de hoje estar aqui. Durante cada dia do meu curto mandato, lembrarei sempre que todo poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido”, disse o empossado.

Enelvo afirmou que trabalhará pelos pequenos produtores rurais e defenderá projetos que modernizem o Estado. Na tribuna, Professor Rinaldo (PSDB) deu boas-vindas ao novo deputado e ressaltou sua administração à frente da Agraer. “Com alegria o recebemos na Assembleia Legislativa, pois sabemos da sua sensibilidade e responsabilidade com a coisa pública”, ressaltou o parlamentar.