Enelvo Felini participa da entrega de patrulha mecanizada em dois municípios

"A patrulha representa melhoria das condições de trabalho e de renda dos produtores que desenvolvem suas atividades no âmbito da agricultura familiar. É um grande incentivo principalmente quando se trata de pequenos produtores", declarou o deputado estadual, Enelvo Felini, ao participar da entrega de patrulha mecanizada em Ponta Porã, nesta sexta-feira (23). Além de Ponta Porã, o município de Fátima do Sul também recebeu um conjunto do maquinário.

As duas patrulhas mecanizadas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar da deputada federal, Tereza Cristina, processos que foram articulados quando o, hoje, deputado estadual estava à frente da Agraer.





Em Ponta Porã, o prefeito Helio Peluffo, também ressaltou que a entrega da patrulha vai contribuir para a melhoria da produção e renda dos agricultores familiares da Cooperai (Cooperativa dos Produtores do Assentamento Itamarati II). "Com certeza vai ajudar a elevar a produção e isso contribui para melhorar as condições de vida dos produtores".

O presidente da Cooperai, Antônio Coinete, disse que a patrulha vai proporcionar um grande impulso para a produção.





Já em Fátima do Sul, a deputada federal destacou o quanto Enelvo Felini, quando à frente Agraer, insistiu e se empenhou em contemplar o município com a patrulha. Ali o maquinário vai atender os produtores do Distrito de Culturama, onde vivem quase 400 produtores.

"O Enelvo insistiu muito para que a patrulha viesse para cá, quando listamos os nomes ele defendeu que essa comunidade precisava ser contemplada e assim foi", disse a deputada federal. Ela pontuou também o trabalho focado realizado pela Agraer.

O titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, que representou o governador na solenidade em Fátima do Sul, reforçou a postura positiva da Agraer. " O papel da Agraer foi reescrito nos últimos anos e eu tenho certeza de que os agricultores familiares farão bom proveito do maquinário".





Para o presidente da Associação dos Produtores Agropecuários de Culturama, Antônio Mamede, os produtores saberão fazer bom uso da patrulha. " Nós não temos condições para adquirir maquinário, por isso temos muito o que comemorar, pois a patrulha trará muitos benefícios para nós. É uma grande conquista e a Agraer tem papel fundamental na viabilização do benefício".





A prefeita Ilda Machado salientou que a patrulha será de extrema importância para os produtores do distrito.

Patrulhas - Segundo o diretor-presidente da Agraer, André Borges, a patrulha entregue em Fátima do Sul é composta por um trator, uma grade, um distribuidor de calcário e uma colhedora de forragem.

Já o conjunto entregue em Ponta Porã, conta com um trator, uma grade aradora e uma calcareadeira.