Enelvo discursa pelo desenvolvimento de MS e mudança na política do Brasil

Com a proximidade do fim da 10ª Legislatura, o deputado Enelvo Felini (PSDB) subiu à tribuna durante sessão ordinária desta quarta-feira (12) para fazer uma reflexão sobre como Mato Grosso do Sul e o Brasil ainda podem evoluir. O parlamentar destacou o desenvolvimento territorial ao Estado e a melhoria do sistema político do país, como temas que devem continuar na pauta de discussão.

“Quando o então Mato Grosso [MT] foi divido ele ficou com 38 municípios e o Mato Grosso do Sul [MS] com 55 municípios. A realidade hoje, após 41 anos, inverteu. MT está com 141 municípios e MS com 79. Nosso desenvolvimento ficou comprometido e isso dificulta uma série de coisas, por exemplo, vai fazer uma obra precisa deslocar maquinário para longe na estrada. É um custo muito alto”, explicou Enelvo.

O deputado comparou com sua terra natal, o Rio Grande do Sul, onde em um trecho de 200 quilômetros é possível passar por 38 municípios. “Aqui, tem cidade que só andando 200 quilômetros para achar a próxima cidade. Há distritos com número de pessoas suficiente para se tornar cidade, como as de outros estados. Fica a sugestão para os próximos parlamentares”, considerou Enelvo citando Casa Verde com mais de 3,5 mil habitantes, Anhanduí com mais de 4,2 moradores e ainda o assentamento Itamarati, onde moram mais de 15 mil pessoas.

Outra pauta considerada por Enelvo de suma importância para a melhoria do país é a aprovação de uma reforma política. “A cada dois anos as eleições custam milhões de reais. É um custo elevado que poderia ser evitado se unificassem. Sem contar que a cada 2 anos as obras têm que ser praticamente paralisadas pela lei eleitoral. Temos tempo limitado de serviços para a sociedade”, argumentou.

Para o parlamentar, cada mandato deveria ser de cinco anos, em vez dos quatro atuais, sem reeleições aos cargos do Executivo e ao Legislativo deveria ser imposto o limite de 3 mandatos seguidos. “Humildemente deixo registrado minha opinião para que essa luta seja feita e possamos melhorar o sistema político. É altamente possível e vamos torcer para que seja mudado”, finalizou Enelvo Felini.