Endócrino alerta para perigo do novo coronavírus em paciente com obesidade

A endocrinologista Renata Antonialli fala sobre obesidade no programa Saúde em Foco - (Foto: Divulgação)

O Programa Saúde em Foco exibe, a partir desta semana, entrevista com a médica Renata Antonialli, especialista em endocrinologia e metabologia. Ela vai falar sobre obesidade, que é uma doença crônica, considerada fator de risco para o desenvolvimento de diversos quadros patológicos, dentre eles, infarto, hipertensão e diabetes, que são os mais conhecidos.

Agora, com o novo coronavírus, a obesidade também é um dos principais fatores para o agravamento da doença causada pela Covid-19. A especialista também explica o motivo do acúmulo de gordura ser um possível fator de agravamento de doenças. No caso do novo coronavírus, ela lembra que o risco de quem é obeso não é a facilidade em ser infectado, mas sim em ter complicações decorrentes da enfermidade.

Além de tirar dúvidas sobre o assunto, a endocrinologista explica como é possível fugir do ganho de peso com escolhas nutricionais mais assertivas na quarentena. Confira esse bate-papo no programa Saúde em Foco que é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, e também pelo canal da ALMS no Youtube. Para assistir, clique aqui.

O programa estreia nesta quarta-feira (27), às 13h30. A reprise é exibida toda segunda, às 18h30, nas sextas, às 16h30, e no domingo, às 17h.