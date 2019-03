Encontro sobre Doença Renal será realizado na ALMS nesta sexta-feira

Deputado Antônio Vaz propôs o Encontro sobre Doença Renal

Nesta sexta-feira (29), será realizado o 1º Encontro Público-Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, às 14h, no plenário Deputado Júlio Maia. O evento foi proposto pelo deputado Antonio Vaz (PRB) e a realização é da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

Com o apoio da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) e das Associações dos Pacientes Portadores de Doença Renal Crônica do Mato Grosso do Sul, está prevista a presença do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

De acordo com a SBN, a Doença Renal Crônica (DRC) causa pelo menos 2,4 milhões de mortes no mundo por ano. Toda segunda quinta-feira do mês de março é considerado o Dia Mundial do Rim e o Encontro sobre a Doença Renal visa aumentar a conscientização sobre a alta e crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento de doenças renais.

Para o deputado Antônio Vaz, “a crise na Terapia Renal Substitutiva expõe uma grande falta de recursos e a necessidade de implantação de tratamento e prevenção da doença renal crônica”, o que também justifica a realização do Encontro.

Clique aqui e confira a programação completa do 1º Encontro Público-Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva.