Encontro com presidente do Paraguai marca encerramento da Rota Bioceânica

Acordos internacionais com países do Cone Sul, incluindo Argentina, Paraguai e Chile fazem parte do trajeto da Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila), que saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 25 de agosto. Com retorno previsto no próximo sábado (2), a comitiva composta por autoridades e empresários participam de rodadas de negócios com importadores e exportadores locais de cada região percorrida.

Nesta sexta-feira (1º) será a última agenda dos expedicionários, com um ato de encerramento no Ministério de Relações Exteriores do Paraguai, em Assunção. A comitiva de MS, coordenada pelo presidente do Setlog-MS - Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de MS, Cláudio Cavol, será recebida pelo presidente da República do Paraguai Horácio Cartes.

O Setlog já realizou cinco visitas técnicas (sem contar a expedição de 2013) fazendo os possíveis trajetos. Então, ao todo, com a RILA 2017 serão sete viagens coordenadas pela entidade.

Facilitar o escoamento da produção agrícola e aumentar as exportações, não apensa de grãos, mas também industrial do Brasil é o objetivo da Rila. O aumento da produção de grãos para a exportação é estimado em 135 milhões de toneladas, grande parte oriunda do centro-oeste.

O transporte é, atualmente, um dos maiores gargalos da produção agropecuária. A efetivação da Rota Bioceânica, com saída para o Pacífico, permitirá a redução de cerca de 11 mil quilômetros de rota marítima feita atualmente pela saída do Pacífico com destino aos mercados da Ásia.

Atualmente, o Brasil gasta até 10 vezes mais do que os norte-americanos no transporte de soja até a China.

