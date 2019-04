Assembleia Legislativa de MS entrega Comenda Wilson Fadul a 20 trabalhadores

Autoridades consagradas já foram agraciadas com a Comenda Wilson Fadul - (Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Gabinete Felipe Orro)

Protagonista de uma história de luta e sucesso no empreendedorismo, Waldomiro Mendez de Queiroz Junior, dono do Grupo W.A., receberá a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul em sessão solene que a Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira (2), às 19h30, no plenário Júlio Maia. Na lista de homenageados, está o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, João de Deus Gomes de Souza, ao lado de outros 18 trabalhadores que tiveram destaque em suas áreas de atuação, desde educador a profissional da Saúde.

Proposta por Felipe Orro, a solenidade já faz parte do calendário de comemorações alusivas ao Dia do Trabalhador. Há nove anos a Assembleia Legislativa outorga Comenda a trabalhadores sul-mato-grossenses que se destacam na vida profissional e na geração de postos de trabalho.

Felipe Orro diz que considera muito importante o reconhecimento do trabalhador pela Assembleia: “Homens e mulheres que se destacaram pelo mérito de seus esforços e mudaram de alguma forma suas vidas e as vidas de quem os cercam. Esse é nosso foco de reconhecimento”, afirma.

Autoridades consagradas já foram agraciadas com a Comenda Wilson Fadul, como o ex-ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias; o ex-deputado federal e antigo líder trabalhista de Mato Grosso do Sul, Nelson Trad (in memoriam); o empresário, Ueze Elias Zahram (in memorian); o empresário Mafucci Kadri; o desembargador Nery Azambuja; ex-senador da República Ruben Figueiró; entre outros.

Empresário

Waldomiro começou sua vida profissional como office-boy em um banco no interior de São Paulo. Formou-se em ciências agrônomas e adquiriu propriedade rural na qual montou sua primeira empresa de distribuição de carnes. Em Campo Grande, comprou uma propriedade rural para atuar na atividade de confinamento de gado e fixou moradia com sua família.

Adquiriu seu primeiro posto de gasolina na cidade de Aquidauana, contando hoje com uma rede de postos de combustível em mais de cinco cidades no Estado. Waldomiro prevê a implantação de mais 10 postos de combustíveis, um impacto positivo na criação de empregos e renda para os municípios beneficiados.

Educadoras

Indicada por Felipe Orro para receber a comenda, a professora Gleice Rocha Falcão é de Aquidauana, graduada em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia; atua na área de Educação há mais de 45 anos. Em 1972 casou-se com o advogado e também professor José Rodolfo Falcão e juntos construíram o Instituto Educacional Falcão, escola referência em toda região pela excelência de ensino.

Entre as educadoras homenageadas está ainda a mestre em Produção e Gestão Agroindustrial, graduada em Administração, Vera Maria Araujo Melo Miglioli. Proprietária do CCE (Centro Cristão de Ensino), Vera também incorporou aos trabalhos da escola a representação da Universidade Estácio de Sá por meio de cursos EAD e a Wizard. Atualmente, o CCE gera 40 empregos diretos e aproximadamente 120 indiretos.

Médica

Proprietária do SIN (Serviços Médicos Integrados em Nefrologia), a médica nefrologista Tânia Mara Scacabarozi Bertolotto presta serviço destinado aos pacientes portadores de doença renal crônica oferecendo assistência nefrológica, incluindo programa de terapia renal substitutiva para usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e convênios, em Campo Grande e também para pacientes do interior de Mato Grosso do Sul.

Homenageados

Receberão a comenda Wilson Fadul neste ano: Tânia Mara Scacabarozi Bertolotto, desembargador João de Deus Gomes de Souza, Waldomiro Mendes de Queiroz Junior, Vera Maria Miglioli, Márcia Regina Portocarrero de Almeida Serra, Gleice Rocha Falcão, Rita Haddad, Eliezer Melo Carvalho, Celso Costa, Sinval Martins de Araújo, Luiza Ribeiro Gonçalves, Estelita Mota dos Santos, Lucimar Roza, Osmar Tavares, Rodrigo Shingo Higa Rodrigues, Carlos Fernando A. Souza, Devanildo Oliveira de Almeida, Sebastião Soares dos Santos, Ana Carolina Beletini Pieretti Zanardo e Marina Ricardo Nunes Viana.