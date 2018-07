Empresário critica Novo e desiste de pré-candidatura ao Senado no RS

O empresário do ramo de seguros Sérgio Wais desistiu de sua pré-candidatura ao Senado pelo Novo do Rio Grande do Sul. Em nota, Wais criticou o formato da convenção da sigla e disse que houve "censura do diretório estadual aos princípios que seriam utilizados como balizadores da sua campanha".

O empresário ainda pediu a desfiliação do partido. Também em nota, o Novo afirmou que o formato da convenção está previsto no estatuto da legenda e que não se pode "contrariar regras previamente estabelecidas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.