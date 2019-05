Empoderamento Feminino é tema de mais uma edição do Programa Mulheres em Debate

O bate-papo abordou as ações voltadas ao tema nas Escolas Públicas de Mato Grosso do Sul

O Programa Mulheres em Debate volta à programação da TV Assembleia nesta segunda-feira (13) com discussões sobre Empoderamento Feminino. A edição de maio contou com a participação da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado, Giovana Vargas Correa, e da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Município de Campo Grande, Carla Stephanini.

O bate-papo abordou as ações voltadas ao tema nas Escolas Públicas de Mato Grosso do Sul, por meio do projeto Empoderando Meninas; as políticas voltadas à independência financeira das mulheres do campo e da cidade, além das ações desenvolvidas por meio de parcerias governamentais com outras instituições e associações, também com foco no empoderamento e combate à violência.

O Mulheres em Debate terá sempre meia hora de duração e será exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês, sendo que cada programa trará temas de interesse das mulheres, como segurança, educação, saúde, estilo de vida, mercado de trabalho, entre outros. Para assistir à edição de maio, clique aqui.