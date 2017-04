Emerson Garrucha requer pagamento do vale alimentação aos servidores da Prefeitura de Bodoquena

Indicação de autoria do vereador Emerson Garrucha (PTdoB) apresentada na noite desta segunda-feira (10) em sessão da Câmara, solicita o pagamento do vale alimentação aos servidores da prefeitura, sendo eles contratados e comissionados. O pedido para a volta do beneficio aos servidores foi encaminhado ao prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB) bem como ao secretário Municipal de Administração e Finanças Juliardson de Castro Couto.

De acordo com o vereador, parte dos servidores reclama que no município existe uma Lei que lhes garante o benefício, mas que não vem sendo aplicada de forma correta, “mesmo amparados por uma Lei Municipal, muitos destes servidores ainda não estão recebendo o vale alimentação”, afirma.

O vale alimentação foi instituído para todos os servidores da Prefeitura de Bodoquena pela Lei Municipal n° 541, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado em 2010 pelo então chefe do Executivo na época Jun Iti Hada (PMDB).

Em 2015 a Câmara Municipal de Bodoquena através do Projeto de Resolução nº05, derrubou o inciso II no artigo 1º do decreto nº 65 do mesmo ano, que suspende o vale alimentação para os servidores com salário acima de R$ 1.500.





Para conter prejuízos ao meio ambiente no Campina II, Nelson de Paulo pede coleta de lixo no assentamento

Preocupado com a preservação do meio ambiente no Assentamento Campina II, o vereador Nelson de Paulo (PSDB) solicita através de indicação apresentada na noite desta segunda-feira (10) em sessão plenária, que o Executivo providencie a coleta de lixo uma vez por semana no referido assentamento.

Nelson explica que após ouvir moradores do Campina II entendeu que é necessário tomar algumas medidas de suporte por parte do poder público para resolver a questão.

“Uma destas medidas é que seja feito semanalmente a coleta de resíduos sólidos já que os assentados já estão depositando o lixo em um determinado local para facilitar seu recolhimento e assim, evitar queimada entre outros danos ao meio ambiente”, destaca.

O pedido foi encaminhado ao prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB) extensivo ao secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Jair Beltramelo Ferracini.





Parquinho infantil para Escola Ataíde Sampaio e recuperação de estradas no Sumatra são solicitações de Licinha Siqueira

A vereadora Licinha Siqueira (PSB) apresentou durante sessão da Câmara na noite desta segunda-feira (10) duas indicações que beneficiam as áreas de Educação e Infraestrutura no Assentamento Sumatra, ambas encaminhadas ao prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB) bem como ao secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Eraldo Juarez de Souza, com cópia ao secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana Jair Beltramelo Ferracini.

Na primeira a vereadora pede a instalação de um parquinho infantil na Escola Municipal Ataíde Sampaio oferecendo aos alunos da instituição mais uma opção de lazer com os brinquedos, “o playground será utilizado pelas crianças durante as atividades recreativas da escola e até mesmo como forma de interatividade entre os alunos no aprendizado de compartilhar, respeitar a vez do colega e servir de incentivo para as crianças irem à escola”, explica Licinha.

Em outra indicação, Licinha quer o cascalhamento e patrolamento em todas as estradas do Sumatra assim como a execução dos serviços de limpeza nas margens das vias, além da reforma de todas as pontes em todos os travessões.

“Considero importante à realização dos serviços solicitados tendo em vista o grande número de estradas danificadas no assentamento, danos estes causados pelas chuvas”, conta.

Conforme moradores do Sumatra, os danos estruturais causados pelas chuvas nas estradas do assentamento prejudicam o transporte escolar e o escoamento dos produtos agrícolas, “pedimos prioridade na realização desta benfeitoria, inclusive a limpeza nas margens das estradas, atendendo desta forma, a solicitação dos assentados e dos motoristas”, finaliza.





Osmar Ajala solicita Técnicos agropecuários para orientar pequenos produtores de Bodoquena

Bodoquena é composta por pequenos produtores que trabalham em regime de economia familiar e já foi o maior produtor de abóbora cabotiá no Estado. Para chamar a atenção do Governo do Estado juntamente com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) as dificuldades enfrentadas pelos produtores da região, o vereador Osmar Ajala (PMDB) solicita através de indicação apresentada nesta segunda-feira (10) em sessão plenária, a contratação de dois técnicos em agropecuária para atuar em Bodoquena.

Osmar afirma que o governo estadual e a Agraer tem priorizado a economia familiar e para atender a reivindicação dos pequenos produtores agropecuários da região, solicitou a contratação dos técnicos.

“Precisamos destes profissionais atuando em nosso município para orientar os produtores com planejamento adequado, organização, orientação de projetos e assistência técnica com crédito rural para quem sabe um dia, Bodoquena ser novamente o maior produtor de cabotiá do Estado”, diz o vereador.

O pedido foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao deputado estadual José Roberto Teixeira (DEM) extensivo ao diretor presidente da Agraer Enelvo Felini.

Veja Também

Comentários