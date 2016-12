Emenda de R$ 30 mil beneficia escola estadual de Coxim

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) destinou este ano R$ 30 mil para Coxim. O valor será utilizado para aquisição de 14 aparelhos de ar condicionado para a Escola Estadual Clarice Rondon dos Santos.

“Os novos aparelhos vão substituir os antigos, que já não funcionam corretamente. Além disso, vão garantir um ambiente escolar mais agradável para os cerca de 600 alunos que estudam no local, melhorando o aproveitamento escolar dos mesmos”, falou o deputado Amarildo Cruz.

Este ano, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de MS, totalizando R$ 1,5 milhão.Os recursos serão destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

"As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais", finalizou o parlamentar.



