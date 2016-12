Emenda de João Rocha garante reaproveitamento de água das chuvas nas escolas

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha apresentou emenda ao Orçamento Municipal para 2017, que objetiva o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas do município.

A emenda aprovada e inserida no relatório final da Lei Orçamentária Anual (LOA), no valor de R$ 250 mil, busca incentivar o reaproveitamento da água das chuvas, de modo que as escolas da REME (Rede Municipal de Ensino) façam uma economia deste importante recurso natural e sejam exemplo na preservação do meio ambiente.

De acordo com Prof. João Rocha, “essa medida gerará uma grande economia de água. Em meses de uso do sistema de reaproveitamento o investimento acaba retornando e se torna lucro para o município, que pode investir em outras demandas da sociedade. O Poder Público tem que ser uma vitrine de boas práticas para os cidadãos e com esse exemplo a sociedade pode entender a importância do reuso da água e da preservação do meio ambiente. Esse é um investimento que tem retorno certo, além de criar uma consciência ambiental em nossas crianças por meio do exemplo dentro da própria escola”, explicou o parlamentar.

O Orçamento para 2017, avaliado em R$ 3.590.000.000,00 (três bilhões e 590 milhões), foi aprovado contemplando 30 emendas de autoria dos vereadores de Campo Grande e aguarda sanção do prefeito. A emenda é assinada também pelo vereador Eduardo Romero.

Veja Também

Comentários