Emenda de Gerson Claro destina R$ 40 mil para restruturar APAE de Sidrolândia

Gerson recebe o presidente da APAE de Sidrolândia, Felipe Feitosa - (Foto: Carlos Godoy)

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sidrolândia recebeu R$ 40 mil para investimentos em sua estrutura. O recurso, oriundo de emenda parlamentar do deputado Gerson Claro (Progressistas), será revertido para aquisição de mesas e cadeiras a serem utilizadas nas salas de aula da instituição.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com a melhoria da estrutura de ensino da APAE de Sidrolândia, que desenvolve um trabalho de excelência envolvendo as pessoas com necessidades especiais”, comentou o deputado.

Segundo a diretora pedagógica da associação, Neusa Schleicher, as carteiras serão distribuídas nas 14 salas de ensino regular.

Isso envolve educação infantil, ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e reforço escolar.

“A emenda do deputado Gerson Claro chega em um ótimo momento, uma vez que a nossa instituição sobrevive apenas de doações. Antes, sempre tínhamos que fazer reparos nas mesas e cadeiras. Agora, vamos comprar tudo novo e adaptado para o ensino das crianças, jovens e adultos com necessidades especiais”, explicou.

De acordo com o presidente da APAE de Sidrolândia, Felipe Feitosa, são atendidas hoje 162 pessoas com as mais diversas atividades.

Além da parte clínica, com psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, a APAE de Sidrolândia oferece atividades como hidroginástica, ecoterapia, artes e aulas de música.

“Temos alunos de um ano e meio a 56 anos. Cuidamos de pessoas com deficiências múltiplas e intelectuais, e toda ajuda é muito bem-vinda para a APAE”, explicou Feitosa.