Em visita, vereador Papy apoia projeto em instituto com dependentes químicos no Nova Lima

O Instituto Semear Mais com Cristo recebeu a visita do vereador Papy (Solidariedade), que foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição beneficente. O instituto é referência no bairro Nova Lima e região no que diz respeito ao atendimento às pessoas que estão no enfrentamento direto ao combate às drogas.

Fundado em 30 de janeiro de 2013, o instituto têm como objetivo construir uma melhor ordem social e econômica na região, promovendo acesso a benefícios e serviços socioassistenciais através da educação, saúde, cultura, esporte, lazer entre outros, de forma que ofereça um ambiente de acolhimento e de novas possibilidades aos cidadãos e famílias que estão em um estado de vulnerabilidade em relação ao vício e as drogas.

Para o coordenador do projeto, Pastor Ronaldo Domingues, “nada melhor que receber aqui alguém do poder público legislativo preocupado em ajudar a comunidade. A nossa caminhada com o vereador Papy foi de suma importância, ele veio durante o período da campanha e agora voltou, como o prometido. É isso que esperamos de um representante do povo. E quem tiver interesse em conhecer e ajudar, nossa instituição está de portas abertas de segunda a segunda para atender toda a população”.

Segundo o vereador, estar em contato direto com as comunidades, visitar projetos como esse e ouvir as pessoas é o primeiro passo para uma grande transformação. “O vereador é agente fiscalizador e fiscalizar requer conhecer de perto, entender a realidade, priorizar as necessidades. Não estamos aqui simplesmente para apoiar um projeto tão importante como esse, estamos para fazer ele crescer de alguma forma. Porque eu acredito que agente fiscalizador também pode ser agente transformador”, desta Papy.

Para os interessados em conhecer e ajudar a instituição, o Instituto Semear Mais com Cristo está localizado na Travessa Manoel Pereira da Silva, 103 - Bairro Nova Lima. O contato também pode ser feito através do vereador Papy , pelo telefone (67) 3027-4811 ou pelas redes sociais.



