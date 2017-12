Em visita a Três Lagoas, Pedro Chaves destaca empenho para retomada da UFN-3

Prefeito Ângelo Guerreiro e o senador Pedro Chaves - Divulgação

O senador Pedro Chaves (PSC) esteve em Três Lagoas no sábado (9) para conversar com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre investimentos e ações em prol do município. Entre os assuntos tratados na visita, destaca-se a cessão pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) da antiga estação ferroviária para a prefeitura a retomada da obra da UFN-3. “Sou o senador de Três Lagoas, me sinto em casa nessa cidade. Tenho feito muitos esforços para Três Lagoas juntamente com Ângelo que lutou muito pela liberação do DNIT da estação ferroviária e, também, na questão da UFN-3 que estava no TCU (Tribunal de Contas da União) e agora (a obra) será retomada com a venda da fábrica”, declarou o senador.

Ao ressaltar a importância de Três Lagoas para Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves falou um pouco mais sobre a importância da venda da fábrica de fertilizantes. “Um grupo chinês deve pagar tudo que a gente precisa para que a obra da UFN-3 seja retomada e a economia de Três Lagoas seja aquecida. Esse processo deveria ser mais célere, mas acredito que deve ser finalizado daqui a um mês”, afirmou.

Em visita à área cedida pelo DNIT, o senador ressaltou o esforço do prefeito para obtenção da antiga estação ferroviária. “Ângelo lutou muito para conseguir a cessão dessa área. Ele esteve em Brasília no meu gabinete por diversas vezes e nós demos todo o apoio para que ele obtivesse essa conquista para Três Lagoas. Agora, o município vai poder revitalizar a área, contemplá-la com investimentos públicos, trazendo uma ampla cadeia de produtividade para Três Lagoas. Eu não tenho dúvida que a prefeitura vai gerir o imóvel com muita competência”, destacou.

Em resposta, Ângelo Guerreiro agradeceu o apoio de Pedro Chaves e de toda sua equipe em Brasília e em Campo Grande. “Fica aqui o meu agradecimento pelo apoio dado à nossa administração. Esse acesso que tive no gabinete em Brasília e em Campo Grande foi muito importante para Três Lagoas. Conseguimos abertura nos ministérios para termos nossas demandas atendidas. Às vezes é algo que se encontra parado, travado, então não são só emendas, são diversas ações que tivemos ajuda”, disse o prefeito que acrescentou: “Sabemos que o senador é nosso parceiro de primeira hora. Seja bem-vindo sempre que quiser em Três Lagoas”.

Ainda no município, o senador visitou a feira central e concedeu entrevista a rádio Cidade FM, no programa Sem Limites da Cidade. Na rádio, Pedro Chaves falou sobre outras ações que tem realizado em benefício de Três Lagoas. “Adotei Três Lagoas de coração. Além da UFN-3 e da cessão da antiga ferroviária, tenho atuado no IPHAN para conseguir o tombamento da Igrejinha Santo Antonio, o que será muito importante, pois poderá ser restaurada e preservada. Na educação, estamos atuando na Secretaria do Patrimônio da União para conseguir doação de áreas para a instalação em Três Lagoas, de cursos do SESC. Esse processo está bem adiantado e serão investidos mais de R$ 30 milhões nessas obras”.

O senador ainda declarou na entrevista ter destinado R$ 250 mil para a Saúde de Três Lagoas. “Destinei esse valor da minha emenda parlamentar. Será utilizado para apoio ao custeio da saúde, na sua atenção básica. Outro compromisso que assumi com o prefeito diz respeito à construção de creches no Jardim das Acácias e no loteamento Jardim das Flores. Serão 440 novas vagas para atender às crianças da região. Para a realização de eventos de grande porte temos uma emenda de R$ 1 milhão para a construção da primeira etapa do Centro de Convenções de Três Lagoas no bairro Jardim Morumbi. Então, como eu disse, são muitas ações para o município. Tenho trabalhado muito para atender às demandas da população três-lagoense”, finalizou Pedro Chaves.