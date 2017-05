Em visita à Câmara, Ciro Gomes fala sobre crise política no Brasil

Durante sua passagem por Campo Grande, o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes visitou a Câmara Municipal de Campo Grande e usou a palavra livre na sessão ordinária, desta quinta-feira (18), para falar sobre a crise do poder político no cenário nacional.

A convite do vereador Odilon de Oliveira (PDT) e do vereador Ademir Santana (PDT), Ciro Gomes deixou sua mensagem para a população campo-grandense sobre o atual cenário político do Brasil, “o poder político do País está em “xeque” e o poder político sendo negado, quem está sendo negado é a própria democracia. Não é hora de aventuras, não é hora de comemorar tragédias que se abatem mesmo sobre adversários graves da minha militância política, o momento do Brasil é de chamarmos a sociedade à serenidade, à ponderação e para vigiarmos a nossa Constituição. Nenhuma solução simples, nem uma solução mágica e nem mesmo uma solução apressada responderá com devido cuidado e zelo aos desafios que o País tem”, reforçou.

“A Constituição tem todas as respostas, vamos esperar os desdobramentos, vigiar e mobilizarmos a sociedade brasileira, mas não vamos aceitar qualquer tipo de aventura que fira ainda mais a nossa combalida democracia. Agradeço o privilégio de dirigir essas palavras para o povo brasileiro através do fio do coração da população campo-grandense”, acrescentou.

Em aparte, o vereador Odilon Oliveira ressaltou a importância das palavras de Ciro Gomes para o povo brasileiro, “Neste momento difícil, as palavras nos traz direção, orientação e calma, nós possuímos os instrumentos necessários para mudar o Brasil, cabe a cada um de nós, doar o nosso melhor”, afirmou.

Já o vereador Ademir Santana, parabenizou a presença de um representante de tamanha importância como Ciro Gomes na Casa de Leis.

O Dr. Antônio Cruz, em seu aparte agradeceu a presença de Ciro Gomes na Câmara e afirmou: “Que Deus nos dê o melhor caminho para seguir, os homens corretos, e que nos aponte o melhor caminho para sairmos dessa crise institucional violenta e vergonhosa que estamos passando”.

O vereador Dr. Lívio destacou o trabalho de Ciro Gomes desenvolvido no Ceará. “Sou conterrâneo de Fortaleza e presenciei no final da década de 80, sua entrada na vida pública, eu vi a revolução que foi feita no estado do Ceará e na Capital, em Fortaleza", elogiou.

De acordo com o vereador Ayrton Araújo, o político precisa trabalhar para recuperar a imagem do homem público e conquistar o respeito da população através de seus trabalhos desenvolvidos em prol da sociedade. “Não é hora de comemorar nada, de tripudiar ninguém, é hora de pensarmos em trabalhar e recuperar o que perdemos, o respeito”, avaliou.

Em aparte, O vereador Carlão parabenizou o trabalho desenvolvido por Ciro Gomes, principalmente na área social. Já Loester destacou a importância política de Ciro Gomes no cenário nacional.

O Vereador Delegado Wellington afirmou: “Nada funciona no Brasil, temos que trabalhar na área da prevenção. O momento hoje no Brasil, é de seriedade”.

Por fim, o Deputado Estadual Dagoberto Nogueira usou a Tribuna e frisou em seu discurso a força da Constituição. “O Brasil passa por uma crise e devemos respeitar nossa Constituição, o nosso País tem tudo para dar certo”, finalizou.

