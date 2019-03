Em visita à ALMS, cônsul de Portugal fala sobre estreitamento de laços com MS

Deputado Paulo Corrêa, o cônsul Paulo Nascimento e demais participantes da reunião

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu, na tarde desta quarta-feira (27), o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, embaixador Paulo Jorge Nascimento. O encontro, que contribui para o estreitamento de laços entre o país europeu e o Estado, também contou com a presença dos parlamentares Antônio Vaz (PRB), Marçal Filho (PSDB), Felipe Orro (PSDB) e Professor Rinaldo (PSDB).

“É muito importante para nós a visita dessa comitiva. Conversamos sobre assuntos políticos, econômicos e culturais. Mato Grosso do Sul e Portugal têm muito a contribuir entre si”, avaliou o deputado Paulo Corrêa, depois da reunião com o embaixador e outras autoridades portuguesas, realizada na Sala de Presidência, na Casa de Leis. Para o parlamentar, as relações bilaterais são mais fecundas que as multilaterais.

O embaixador Paulo Nascimento destacou a relevância de encontros como o de hoje para ampliar a visão externa sobre o Brasil, ainda limitada a grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. “Com essa visita, podemos transmitir à comunidade de Portugal que o Brasil vai além de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem, por exemplo, Mato Grosso Sul, estado com efetiva importância econômica e turística e ainda pouco conhecido pelos portugueses”, afirmou.

Na comitiva do embaixador, estavam o diretor-geral de Negócios e Comércio Exterior do Consulado, Fernando Carvalho, o presidente da Federação do Comércio das Câmaras Brasil/Portugal, Neno Rebelo de Souza, o deputado Carlos Pascua, membro do Parlamento Permanente de Portugal, e o cônsul honorário de Portugal em Campo Grande, Fernando Santos Gonçalves.

No fim do encontro, os integrantes da comitiva foram presenteados com um livro de Isaque Oliveira, com imagens da natureza de Mato Grosso do Sul.

Câmara – Na noite desta quarta-feira, a partir das 20h, será lançada a primeira Câmara Portuguesa em Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no Clube Estoril. De acordo com o embaixador Paulo Nascimento, esta será a 17ª Câmara Portuguesa no Brasil.