Em vídeo, Temer diz que confiança e credibilidade começam a ser restauradas

Em vídeo postado na manhã desta sexta-feira, 24, em sua página oficial no Facebook, o presidente da República, Michel Temer, diz que seu governo conseguiu controlar a inflação e vencer a recessão, portanto, o momento é de crescimento e de retomada da confiança por parte dos investidores.

"Há anos que a inflação não se reduz aos porcentuais de janeiro e fevereiro. O significado é a restauração e confiança da credibilidade no País, não é sem razão que os investimentos começam a aumentar", reiterou, destacando que agora "o Brasil tem rumo".

No post, é destacado que "com coragem, em pouco mais de nove meses, foram colocadas em prática reformas e medidas fundamentais, como o teto dos gastos públicos, a liberação das contas inativas do FGTS e o envio da reforma da Previdência ao Congresso Nacional".

O vídeo de Temer exaltando os feitos econômicos de sua administração é divulgado no dia em que o governo se vê às voltas com mais um incêndio político para apagar, após as declarações do advogado José Yunes, assessor especial da Presidência da República até o final do ano passado e amigo pessoal do presidente Michel Temer há mais de 40 anos.

Yunes confirmou que recebeu um pacote do doleiro Lúcio Funaro, a pedido do hoje ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, um mês antes da eleição presidencial de 2014 que reelegeu a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer.

