Em vídeo, Temer afirma: “O que me causa repulsa é a mentira”

Em vídeo gravado para as redes sociais, o presidente da República, Michel Temer, disse ser mentira ter ouvido, durante reunião com representante de uma das maiores empresas do País, valores ou negócios escusos com políticos. “O que me causa repulsa é a mentira”, disse o presidente.

“Isso jamais aconteceu, nem nessa reunião nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública com qualquer pessoa física ou jurídica”, afirmou Temer, em referência à reunião. De acordo com o presidente, em nenhum momento houve o diálogo noticiado no momento.

O presidente ressaltou que jamais colocaria a vida sua biografia em risco e que a justiça confirmará a verdade. “A minha maior aliada é a verdade, matéria prima do Poder Judiciário, que revelará toda a verdade dos fatos”, finalizou.

