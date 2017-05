Em vídeo, senador Zezé Perrella diz que nunca recebeu 'um real sequer' da JBS

O senador Zezé Perrella (PMDB/MG) disse, por meio de vídeo em sua conta oficial no Twitter, que "nunca recebeu, de forma oficial ou extraoficial, um real sequer" da JBS. "Nunca falei com Joesley Batista, dono da Friboi, não conheço ninguém desse grupo." E completou: "Estou absolutamente tranquilo."

Perrella é acusado na delação de Joesley Batista de ter recebido a propina pedida pelo senador Aécio Neves (PSDB/MG), que teria sido recebida pelo assessor parlamentar de Perrella, Mendherson Souza Lima, e posteriormente o valor teria sido depositado na conta de uma das empresas do senador do PMDB.

Perrella confirma no vídeo que Mendherson é seu assessor: "O assessor citado na matéria do jornal "O Globo" que informou sobre a delação realmente é meu assessor parlamentar e amigo pessoal do Fred Pacheco que é primo do senador Aécio. Eu espero que todas as pessoas citadas tenham oportunidade de esclarecer sua participação."

O senador do PMDB também disse que o sigilo das suas empresas citadas estão à disposição da Justiça, o que, segundo ele, vai comprovar que ele não tem participação na história delatada por Joesley Batista. "Nunca estive na Lava Jato e nunca estarei."

