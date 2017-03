O juiz Sérgio Moro gravou um vídeo para agradecer o apoio da população ao seu trabalho na Lava Jato. A operação completou três anos na sexta-feira, 17.

A mensagem foi postada neste domingo, 19, na página Eu MORO Com Ele, criada no Facebook pela mulher do magistrado, Rosângela Moro.

Segundo Moro, as manifestações de apoio da população, por meio da página na rede social, ajudaram "em um momento muito tenso" e de "travessia".

Veja Também

Comentários