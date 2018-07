Em vídeo, Flávio Rocha diz que continuará a oferecer ideias na campanha eleitoral

Flávio Rocha. - Divulgação

Enquanto o PRB negocia uma aliança com o bloco do chamado 'Centrão', o empresário Flávio Rocha (PRB), ex-CEO da Riachuelo, anunciou nesta sexta-feira, 13, a desistência da corrida presidencial. Em vídeo divulgado pela assessoria, Rocha defendeu uma união de partidos contra os "extremos" e disse que continuará a oferecer ideias na campanha eleitoral.

"Eu e o meu partido, o PRB, entendemos que o Brasil passa por um momento turbulento, que não pode flertar com os extremos. Mais do que nunca, vemos como necessário que todos que sonham com um Brasil livre e democrático se unam num único projeto de convergência", disse.

No vídeo, o empresário afirmou que não se arrepende de ter se lançado como pré-candidato e que sua desistência não ocorre com "tristeza". "Sou um crítico do empresário moita, aquele que se acovarda, e não me sentiria em paz se tivesse me omitido nesse momento crucial", afirmou.

Ele afirmou que continuará trabalhando por seu "ideal de nação" durante o processo eleitoral. Na gravação, exibida com um fundo musical animado, Rocha agradece ao PRB, a eleitores que o apoiaram e ao Movimento Brasil Livre (MBL), que o anunciou como pré-candidato oficial.