Em vídeo, Doria reafirma 'lealdade' a Geraldo Alckmin

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), foi até o Palácio dos Bandeirantes na noite deste domingo, 13, onde gravou um vídeo ao lado do governador Geraldo Alckmin no qual reafirma sua "amizade" e "lealdade" ao padrinho político.

"Não há nada que vá nos dividir, nada que vá nos afastar, nada que vá nos colocar em campos distintos", diz Doria no vídeo.

A iniciativa do prefeito visa a minimizar a crise aberta com o governador após Doria intensificar sua agenda de viagens nacionais e articulações com partidos para pavimentar uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto em 2018.

"João é um amigo querido desde os tempos do Mário Covas", diz Alckmin no vídeo.

Veja Também

Comentários