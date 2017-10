Em vídeo divulgado pelo PT-SP, Lula sinaliza Marinho para governo de SP

Em uma série vídeos que começaram a ser divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo PT de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece ao lado do presidente estadual do partido, Luiz Marinho, elogiando sua atuação à frente da sigla. "Tenho certeza que você, Marinho, vai fazer a diferença no Estado de São Paulo", diz o ex-presidente. As inserções para a televisão já indicam o aval de Lula na pré-candidatura de Marinho para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.

"Você, Marinho, sabe como é possível consertar o Brasil", falou o ex-presidente. "É o que tem dito na minha caminhada para São Paulo: jeito tem, e o PT sabe como fazer", responde o presidente do PT-SP, que foi ministro do Trabalho e da Previdência do governo Lula. Marinho estrela quatro de cinco vídeos que serão divulgados.

Como mostrou o jornal "O Estado de S. Paulo", Marinho tem consolidado sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e recebeu apoio de Fernando Haddad, ex-prefeito da capital e nome forte no PT paulista. O ex-ministro ofereceu apoio a Haddad na disputa interna por uma candidatura ao Senado, que foi aceita desde que haja um acordo com o vereador Eduardo Suplicy, ex-senador que também pleiteia a vaga.

Sem a participação de Haddad, os vídeos fazem críticas à reforma da Previdência e ao governo de São Paulo, embora não citem diretamente o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Um dos vídeos defende a maior participação das mulheres na política. Todas as inserções terminam com a frase "filie-se ao Partido dos Trabalhadores".

Os outros vídeos serão divulgados até o fim de outubro. (Colaborou Elisa Clavery)

