Em uma semana PM apreende mais de cinco toneladas de drogas e recupera 47 veículos

Campo Grande (MS) – Com objetivo de prevenir a prática de crimes e proporcionar mais segurança à população sul-mato-grossense, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio de suas unidades, realizou entre os dias 10 e 16 de dezembro diversas operações, que resultaram na abordagem de 20.470 pessoas e 11.909 veículos, na prisão de 108 foragidos da Justiça, recuperação de 47 veículos furtados ou roubados, apreensão de mais de cinco toneladas de entorpecentes e 4.150 pacotes de cigarros.

Durante as ações realizadas em todos os 79 municípios do Estado, também foram tiradas de circulação 12 armas de fogo, 547 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 167 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), confecção de 1.708 Autos de Infração de Trânsito e 11 notificações ambientais.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, ressalta que esses resultados são extremamente positivos, pois mostra a efetividade do trabalho da corporação. “Nossos policiais militares estão trabalhando diuturnamente realizando o policiamento ostensivo e preventivo, e com a operação Boas Festas todo o efetivo está empenhado em proporcionar mais segurança para a sociedade e aos milhares de turistas que passarão o Natal e o Ano Novo em MS”.

Confira os resultados do Balanço Semanal:

ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL Pessoas Abordadas 20.470 Veículos abordados 11.909 Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) 47 Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito 167 Armas de Fogo apreendidas 12 Capturas de foragidos 108 Pessoas conduzidas às delegacias 547 Notificações Ambientais 11 Autos de Infração de trânsito lavrados 1.708 Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) 5.230,992 Cigarros apreendidos (pacotes) 4.150

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues