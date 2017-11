Em Três Lagoas, Odilon discute desenvolvimento com trabalhadores e empresários

Odilon conversou com empresários de Três Lagoas - Divulgação

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, Odilon de Oliveira, visitou Três Lagoas nesta sexta-feira (24), onde percorreu fábricas e conversou com empresários e trabalhadores sobre alternativas que permitam estimular o desenvolvimento do município e, ao mesmo tempo, garantam a melhoria da qualidade de vida da população.



“Três Lagoas é um dos municípios que mais crescem em Mato Grosso do Sul, com um parque industrial cada vez mais diversificado e produtivo. Mas é preciso dar sustentabilidade a esse crescimento investindo na qualificação da mão-de-obra local e no oferecimento de melhores serviços públicos, especialmente nos setores de segurança, educação, saúde e infraestrutura”, defendeu o pré-candidato. “Além disso, o estado tem que facilitar a vida dos empresários, reduzindo a altíssima carga tributária, que estrangula a iniciativa privada e desestimula o empreendedorismo”, afirmou.



Odilon almoçou com dirigentes da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas, que reúne 100 donos de micro, pequenas e médias empresas da cidade, gerando milhares de empregos no setor de comércio e serviços. A atual e o ex-presidente da entidade, Renata Fernandes e Fernando Jurado, reclamaram da insegurança na cidade – só esta semana, 5 empresas foram alvos de arrombamentos – e pediram que o estado invista em qualificação profissional, infraestrutura e na criação de espaços para a prática de esporte e lazer.



O pré-candidato visitou também indústrias de diferentes setores. A Bemis, de capital norte-americano, emprega 575 trabalhadores e é uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens plásticas para iogurtes e margarinas. A Aquarela, com apenas 37 funcionários, produz mil garrafões de 20 litros, 8 mil garrafas de 500 mil e 4 mil embalagens de 1 litro de água mineral, comercializadas em praticamente todas as regiões do estado. Já a Comansk tem 95 costureiras e costureiros, responsáveis pela fabricação semanal de 5 mil peças de vestuário – calças e bermudas jeans – vendidas para redes de lojas de todo o país.



“Isso mostra a força da indústria três-lagoense, que orgulha o nosso estado. É um trabalho coletivo envolvendo centenas de empresários e milhares de trabalhadores que precisam contar com o apoio do estado para continuarem produzindo. Vou conversar com os diferentes setores da sociedade para construirmos, juntos, propostas que permitam garantir o aumento da riqueza e da renda, mas com justiça social e melhor qualidade de vida para todos”, finalizou Odilon de Oliveira.