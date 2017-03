Em SP, manifestantes fazem protesto na Via Dutra

O congestionamento na rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, chegava a quase 15 quilômetros entre Guarulhos e São Paulo por volta das 8h desta quarta-feira, 15. Manifestantes contra as reformas trabalhista e da Previdência bloqueavam totalmente a pista na altura do quilômetro 229, no sentido da capital, desde o início da manhã.

A ação faz parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação Contra a Reforma da Previdência. O protesto é organizado por movimentos sociais.

A alternativa para os motoristas é utilizar a rodovia Ayrton Senna, que também já tinha fila de veículos. As outras rodovias que passam por São Paulo tinha fluxo normal de veículos neste horário.

Um protesto também paralisava às 8h a Ponte João Dias, na zona sul, no sentido centro. Manifestantes bloqueiam três faixas. O Congestionamento ultrapassa quatro quarteirões e a Polícia Militar acompanha ato, até agora pacífico.

