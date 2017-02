Em sessão, vereador cita guarda que recebeu salário de R$ 37,00 após se afastar por motivo de saúde

Saiba Mais FUNÇÃO PARLAMENTAR Não é função do vereador distribuir “sacolão” e atender pedidos pessoais

Em sessão ordinária nesta terça-feira (21), o vereador André Salineiro usou a palavra para cobrar o cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Campo Grande, referente à Guarda Municipal. Diversos problemas enfrentados pelos guardas foram pontuados pelo vereador, entre eles a baixa remuneração diante do acúmulo de funções.

“A Guarda Municipal é uma ferramenta ímpar no controle da criminalidade, porém ela é pouco valorizada por nossos governantes. Isso, não é por falta de leis. Temos até, por incrível que pareça, um TAC, firmado na gestão passada entre o então prefeito e o Ministério Público. Há mais de um ano esse TAC não está sendo cumprido”, reclamou Salineiro.

O vereador destacou que a Guarda possui um dos piores salários municipais, embora os agentes trabalhem arriscando suas vidas todos os dias. “Muitos deles precisam fazer ‘bico’ e ai daquele que defender que o guarda não tenha que fazer ‘bico’. Se coloque na posição dessa pessoa para ver se não haverá necessidade”, disse.

Salineiro propôs que o salário da Guarda Municipal seja transformado em soldo, que inclui remuneração relativa ao posto e graduação. “Tenho aqui o contracheque de um guarda municipal que se ausentou por motivo de saúde e, no fim do mês, recebeu R$ 37,00 de salário. A maioria trabalha com carga horária extensa. Deve ser padronizado em 24h por 72h”, defendeu.

Além disso, Salineiro sugeriu convênio com as secretarias para repasse de percentual do total que elas recebem para a Guarda. “A Semed, Semadur e a Agetran utilizam o serviço da Guarda e por que não repassam? Só querem explorar”, disse. Os guardas atuam para estas secretarias fazendo segurança ou fiscalização. Como a prefeitura pode alegar que não há dinheiro para aumentar o salário dos mais de 1.200 guardas, o vereador propõem que o repasse venha de percentual destas secretarias, que se utilizam dos serviços da guarda.

A cobrança e as propostas feitas pelo vereador vieram depois de discussões com guardas municipais, em visitas feitas nesta semana a bases e ao Comando da Guarda Municipal. Durante a sessão, Salineiro também cumprimentou e elogiou os trabalhos da Rotac (Rondas Ostensivas de Ações de Choque) e os presentes que passaram em concurso da Agepen (Agência Estadual da Administração Penitenciária) e aguardam chamada do Governo Estadual.

