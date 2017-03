Em seminário de vereadores, Reinaldo destaca fortalecimento do legislativo no processo democrático

Campo Grande (MS) – “Esse encontro fortalece a unidade do Poder Legislativo e o papel que cada um de nós desempenhamos no processo democrático. Vocês precisam estar unidos para manter as prerrogativas constitucionais que lhes foram dadas e para preservação das câmaras municipais”. Com a afirmação, o governador Reinaldo Azambuja iniciou o discurso durante o 2º Seminário da União da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (30). Reinaldo ponderou a proximidade da relação entre a população e vereadores, bem como encorajou os parlamentares a não desperdiçar a oportunidade de melhorar a qualidade de vida em seus municípios.

“O vereador é aquele que realmente sente na pele a dificuldade do dia a dia dos municípios. Eu sempre digo que na casa do prefeito, muitas vezes o cidadão não bate na porta. Mas na casa do vereador ele bate para buscar o apoio e também os seus direitos. Então, essa é a oportunidade que vocês tem de estar em sintonia com a sociedade e não pode ser desperdiçada”, afirmou o governador.

Reinaldo pontuou o momento que o país atravessa de criminalização da classe política brasileira e reforçou que o mau político faz parte de uma minoria e deve ser punido.

“Muitos afirmam que o político em todos os níveis, de vereador a Presidente da República, são culpados dos males que vem acontecendo no nosso país. Temos que combater, porque não é verdade. O culpado é o mau político, que se associa a instituições para dilapidar o patrimônio público. Esses são uma minoria e devem pagar pelo que fizeram. Agora, não podemos envolver a todos. Temos que fortalecer o Poder Legislativo que aprova as leis, fiscaliza, faz o contato direto com o povo e é o espelho da democracia, eleito por meio do voto do cidadão”, destacou.

O presidente da UCV/MS, vereador de Jateí, Jeovani Vieira dos Santos, agradeceu a presença significativa dos parlamentares e lideranças reforçando que o encontro tem como objetivo realizar palestras e debates com vistas a estimular a boa prática da vereança.

“Realizamos capacitações e troca de informação e levamos em consideração a integração dos vereadores. Ficamos muito contentes com a presença do governador e tenho certeza que esse encontro só foi possível graças a presença de todos aqui”, agradeceu Jeovani.

Estiveram presentes a vice-governadora Rose Modesto; o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; os deputados estaduais Junior Mochi (presidente da Assembleia Legislativa de MS), Mara Caseiro, Renato Câmara, Lídio Lopes; o presidente do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata (palestrante), além de assessores, funcionários e parlamentares das 79 câmaras municipais do Estado.

Seminário

Realizado de 29 a 31 de março, o encontro tem como objetivo realizar capacitações aos legisladores municipais. Nesta quinta-feira (30), o presidente do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata e o médico oncologista, Raphael Haikel Jr., ministraram palestra sobre prevenção do câncer de colo e de mama. Na parte da tarde, o auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas (TCE), Herbert Covre, ministrou a palestra “O Vereador como administrador” e o auditor Fredson Freitas sobre “ Processo Legislativo no Município ”.

Conforme a UCV-MS, na sexta-feira (31) o senador Pedro Chaves fala sobre “Reforma do Ensino Médio” e “Anteprojeto Sobre Regulamentação de Diárias do Vereador”. No último dia do evento será realizada ainda a eleição para escolha da nova diretoria da UCV/MS, biênio 2017/2019. O atual presidente, vereador por Jateí, Jeovani dos Santos, é candidato à reeleição. Também disputa o comando da entidade, o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, Jair Pereira Alves.

UCV/MS

Fundada em 04 de abril de 1997, a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, com sede própria na avenida Hiroshima, 1.561, em Campo Grande, representa a classe do legislativo municipal dos 79 municípios do Estado.

Atualmente 73 Câmaras (totalizando 833 vereadores em todo Estado) estão filiadas à entidade, que tem como papel principal auxiliar os legisladores municipais no decorrer de seus mandatos, orientando e oferecendo capacitação.

