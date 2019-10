Em reunião com a bancada federal, Prefeito garante recursos para saúde, infraestrutura e agricultura familiar

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu com a bancada de deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul em Brasília - Foto: Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu com a bancada de deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul em Brasília. A reunião teve como objetivo solicitar emendas do orçamento federal de 2020 para Campo Grande.

A reunião teve um balanço bastante positivo para Campo Grande, com o compromisso da bancada federal para investimento de R$ 90 milhões a Capital, distribuído nas áreas de saúde, infraestrutura e agricultura familiar.

Os deputados e senadores acataram pedido do prefeito e vão destinar R$ 64 milhões para infraestrutura, R$ 20 milhões para saúde e R$ 6 milhões para agricultura familiar.

“Eu agradeço a bancada federal pela sensibilidade ao acatar nossas reivindicações. Eles entenderam a importância deste recurso para Campo Grande, capital do Estado e onde reside um terço da população de Mato Grosso do Sul”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Na saúde, o recurso será aplicado para custeio, garantindo a reforma de UPA’s e postos de saúde, bem como a compra de medicamentos. Já a agricultura familiar será beneficiada com a compra de máquinas, que fortalecerão as cadeias produtivas.

A bancada federal é composta pelos senadores Nelsinho Trad, Simone Tebet e Soraya Thronicke, e deputados federais: Beto Pereira, Bia Cavassa, Dagoberto Nogueira, Fábio Trad, Loester Trutis, Luiz Ovando, Rose Modesto e Vander Loubet.