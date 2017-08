Em rede social, Temer parabeniza profissionais pelo Dia do Advogado

O vice-presidente da República, Michel Temer, durante reunião com líderes de partidos na Câmara dos Deputados, no gabinete da Vice-presidência (Marcelo Camargo/Agência Brasil) / Marcelo Camargo/Agência Brasil

Formado em Direito, o presidente Michel Temer usou o Twitter para parabenizar os profissionais pelo Dia do Advogado, celebrado hoje (11). Na mensagem, o presidente registrou o compromisso que tem com a Justiça.

“Aos que escolheram o Direito como ofício e que como eu têm compromisso com a Justiça, presto minha homenagem. Parabéns”, escreveu o presidente na rede social. Temer iniciou o curso em 1959 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo do São Francisco.

No dia de hoje, cortes brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, não tem expediente. Ontem (10), o presidente assinou um decreto que torna o Dia do Advogado ponto facultativo na Advocacia-Geral da União, ao participar de evento na sede do órgão.

A data é celebrada em 11 de agosto em homenagem a criação das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil por D. Pedro I, em 1827, que são a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.

