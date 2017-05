Em programa de TV, PSDB defende reconstrução da política brasileira

Em programa partidário que irá ao ar na noite desta quinta-feira, 11, em cadeia nacional de rádio e TV, o PSDB investe no discurso de que é preciso realizar a "reconstrução" da política brasileira.

No vídeo, lideranças da legenda se alternam com falas em que defendem a criação de uma "nova política".

As declarações ocorrem após um grupo de cidadãos apresentarem, dentro de uma dinâmica de debate, uma série de queixas ao sistema atual. Entre os problemas apontados pelos cidadãos, no programa, está o excesso de partidos, foro privilegiado e privilégios.

"Se você falar da política do jeito que ela é hoje, nós teríamos que implodir toda a política e renascer", afirma um dos presentes na roda de debate.

"Às vezes ouvir críticas como essas pode ser difícil, mas esse é o primeiro passo, na verdade o único passo para podermos melhorar de verdade a política. A partir de agora vamos promover encontros como esse por todo o País, para ouvir você e junto com você encontrar soluções para melhorar a política, mas principalmente para melhora a sua vida. Esse é nosso grande desafio", afirma o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), no vídeo.

"O primeiro passo é preciso reconstruir a política brasileira e para reconstruir é preciso resgatar alguns valores e princípios", defende o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Além dos dois, também participa do programa o governador Geraldo Alckmin, que considera que a maior contribuição é "fazer o que as pessoas estão pedindo".

