Ponta Porã (MS) – O governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta sexta-feira (3) com o prefeito de Ponta Porã, Hélio Pellufo, com vereadores e secretários municipais para discutir as demandas da região de fronteira e forma de parcerias para investimentos. Segundo ele, foram tratados assuntos relacionados à segurança pública, infraestrutura e geração de emprego e renda. “Vamos transformar essas reivindicações em realizações”, afirmou Reinaldo.

Veja Também

Comentários