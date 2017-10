Independente de partido, governo de MS diz que prestigia cidades do interior com recursos para obras

Cumprindo agenda de entrega de moradias e pavimentação asfáltica, visita às obras de saneamento básico da Sanesul e assinatura de convênio para a reforma da antiga escola agrícola de Nova Alvorada do Sul, o governador Reinaldo Azambuja creditou, em especial, a parceria da bancada federal e da Assembleia Legislativa os avanços de Mato Grosso do Sul em todas as áreas, sobretudo em infraestrutura e equilíbrio financeiro.

“Quando olhamos para o futuro, enxergamos o potencial do nosso Estado, as perspectivas de crescimento com a atração de novos investimentos da iniciativa privada”, disse o governador, ao discursar em ato realizado no Loteamento Nilton Nogueira Coelho, construído pelo Estado com cedência dos terrenos pela Prefeitura. “Isso se deve a esse apoio dos nossos parlamentares, que nos dá o oxigênio para superar a crise e cumprir as metas do governo.”

Apoio do Legislativo

Em sua quarta visita a Nova Alvorada do Sul em menos de três anos, Reinaldo Azambuja reafirmou o compromisso com o prefeito Arlei Barbosa, cujo partido não integra a coalização ao seu governo, sustentando que administra para os 79 municípios independentemente de ideologia partidária. “Estamos investindo aqui em Nova Alvorada mais de R$ 13 milhões, temos que esquecer o embate da eleição e pensar nas pessoas”, acrescentou.

O governador citou, durante sua fala, a presença do deputado da bancada do PT Amarildo Cruz nos atos realizados pelo governo na cidade e lembrou do apoio da Assembleia Legislativa na aprovação do Programa de Regularização Fiscal (Refis), fundamental para melhorar a arrecadação do Estado, e também do fundo de equilíbrio fiscal. “O Amarildo é da oposição, mas não faz oposição ao Estado; e sua bancada tem apoiado os nossos projetos”, disse.

Saneamento e moradia

Em seu primeiro compromisso em Nova Alvorada do Sul, Reinaldo Azambuja visitou a obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que foi projetada para atender 100% da coleta de resíduos da cidade em 30 anos. Com recursos federais e da Sanesul, totalizando R$ 6,7 milhões, mais de 50% da obra foi executada. São 10 mil metros de rede coletora e 400 ligações domiciliares. A ETE terá capacidade para tratar 30 mil litros de esgoto por segundo.

O projeto de construção de 45 casas em terrenos doados pela prefeitura, foi uma das alternativas encontradas, segundo o governador, para manter em execução o programa habitacional mesmo com o corte orçamentário do Minha Casa Minha Vida. Os recursos (R$ 2,7 milhões) foram destinados pela Caixa Econômica Federal, via FGTS, e contrapartida do Estado e Município. Neste projeto, o Estado viabilizou a construção de quatro mil unidades.

Colégio militar

Após inaugurar o Loteamento Nilton Nogueira Coelho, Reinaldo Azambuja entregou as obras de pavimentação asfáltica das avenidas Antônio Stradiotti e 27 de Outubro (investimento de R$ 2,6 milhões) e assinou convênio com a prefeitura para a reforma da Escola Agrícola Joaquim Domingos, que abrigará o primeiro colégio militar do Corpo de Bombeiros no Estado, com investimento de R$ 1,5 milhão. A unidade funcionará em período integral, com 200 alunos.

“Estamos inovando a educação e nos alegra muito assinar esse convênio com o prefeito Arlei Barbosa”, celebrou o governador. O colégio militar, segundo o coronel Esli Ricardo de Lima, comandante do Corpo de Bombeiros de MS, terá uma metodologia diferenciada de ensino militar com atividades agrícolas. “É uma grande conquista para Nova Alvorada do Sul”, disse ele. “Vamos formar cidadãos para a vida, para a família e para a sociedade”, pontuou.

Parceria do Estado

Os investimentos do Governo do Estado no município, segundo o prefeito Arlei Barbosa, tem ajudado sua gestão a manter o equilíbrio financeiro com o planejamento de importantes obras. “Temos conseguido avanços importantes com essa parceria do Reinaldo Azambuja”, destacou. Barbosa definiu a construção do colégio militar como “um projeto maravilhoso” e garantiu que o município apoiará o Estado na construção de mais 60 casas.

Além do prefeito, vereadores e lideranças comunitárias de Nova Alvorada do Sul, prestigiaram a agenda do governador na cidade o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; o presidente da TV Educativa, Bosco Martins; coordenador de articulação com os municípios, Nelson Cintra; prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva; e os deputados estaduais Rinaldo Modesto, Felipe Orro, Zé Teixeira e Amarildo Cruz.

Sílvio Andrade e Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subscom)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários