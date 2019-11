Em nota, Polícia Civil do Rio defende sigilo do inquérito sobre morte de Marielle

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu nota, na noite desta segunda-feira, 4, em que defende o sigilo do inquérito sobre os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes.

A Polícia Civil "reafirma a importância da manutenção do sigilo em que o inquérito vem sendo conduzido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)", começa a nota. "Para a instituição, o segredo de Justiça é extremamente necessário para que as investigações transcorram com tranquilidade e isenção. Por esse motivo, o sigilo do inquérito continuará sendo respeitado em inarredável observância às leis", conclui a nota.