Em noite solene, Coronel David honra profissionais da segurança com Medalha Coronel Adib

Homenagem é concedida a profissionais ou pessoas que contribuíram com a Segurança Pública de MS

Na noite desta quarta-feira (25), aconteceu na Assembleia Legislativa, a solenidade de entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad. A homenagem é concedida a profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. A honraria foi instituída pela Resolução 31/2017, por iniciativa do deputado Coronel David (PSL), que também propôs a solenidade.

Coronel David defende que as instituições e profissionais da segurança pública devem ser exaltados e homenageados, uma vez que prestam serviços à sociedade com empenho e dedicação. “Esta medalha leva o nome de um homem que sempre lutou pela segurança em nosso Estado. Tenho um grande respeito e admiração pelo Coronel Adib, pois comecei a minha carreira militar na fronteira do Brasil com o Paraguai, mais precisamente comandando o pelotão de Mundo Novo – MS e ao longo da minha carreira, desafiei muitos bandidos e sofri diversas ameaças de morte. Numa dessas situações, o Coronel Adib frustrou um atentado contra a minha vida, ou seja, se hoje estou aqui no plano terrestre é graças à ação preventiva do Coronel Adib, no qual sou eternamente grato por ter salvo a minha vida. Não é comum darmos nome de pessoas vivas às honrarias, mas, pelo que representa o coronel Adib, esta Casa de Leis fez questão de aprovar a comenda e podemos hoje nos reunir para homenagear essa pessoa grandiosa, que serve de referência para todos nós que atuamos na Segurança Pública”, relatou David.

“Essa noite se torna mais especial e importante, pois o Coronel Adib é uma lenda viva da Polícia Militar de Mato Grosso do sul. Me sinto honrado por hoje ocupar a cadeira que ele esteve por muito tempo, fazendo história como Comandate do Departamento de Operações de Fronteira. Quero parabenizar o deputado Coronel David, não somente por proporcionar a todos nós essa noite de homenagens, mas por sempre estar à frente de tudo que é relacionado à Segurança Pública do Estado,” ressaltou Marcos Paulo Gimenez, Comandante do DOF.

O Tenente-coronel Guimarães Rocha fez um pronunciamento em nome dos profissionais que receberam a medalha. “É muito significativo poder representar os homenageados. Sei da alegria de cada coração por receber esta medalha. Coronel Adib sempre defendeu a sociedade com risco da própria vida e isso está registrado no depoimento das pessoas do nosso Estado. Ele é defensor da família, da ordem e da paz. Exaltamos com louvor a criação dessa condecoração”, destacou o Tenente-Coronel.

Homenageados na solenidade pelo deputado Coronel David

Major QOPM Letícia Raquel Lopes Ramos

Capitão Aldo (Aldo De Souza Benevides)

2°Tenente PM RR João Batista Teodoro Pinheiro

2°Sgt PM RR José Gilson Cabreira

TC PM RR Rui Gibin Lacerda

TC PM RR Guimarães Rocha (Antônio Alves Guimarães)

CB PM da Costa, Diretor regional da ACS de Ponta Porã (Rodrigo Leite Da Costa)

Delegado José Roberto Batistela

Adilson Ednei De Faria Widal (escrivão da polícia)

Arabutam Alves Pereira (Investigador da polícia)

Homenageados pelos demais parlamentares:

Antônio Vaz - Waldir Francisco Chaves

Barbosinha - Givaldo Mendes de Oliveira

Cabo Almi - Cláudio Benites da Silva

Eduardo Rocha - Rafael Pires Ferreira

Evander Vendramini - César Freitas Duarte / Paulo Marques Vaz

Felipe Orro - Marcelo Santos do Amaral

Gerson Claro - Edilson dos Santos Silva

Herculano Borges - Erivaldo José Duarte Alves

Jamilson Name - Marcus Vinícius Pollet

Lucas de Lima - Marcelo Goes dos Santos

Marçal Filho - Sebastião Eneri dos S. Lara

Marcio Fernandes - Fábio Augusto F. de Paula

Neno Razuk - Marcos Paulo Gimenez

Onevan de Matos - Fabrício Acosta Dias

Paulo Corrêa - Robson Barros de Almeida / Adriano Garcia Geraldo / Gladis Teodoro Caramalac

Professor Rinaldo - Jorge Ohashi Rodrigues Júnior

Renato Câmara - Ricardo Henrique Caragna