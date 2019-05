AMBIENTE Santuários da biodiversidade mundial ameaçados no Brasil

ECONOMIA Petrobras reajusta preço médio do diesel em 2,57%; gasolina fica inalterada

POLÍTICA STF ignora críticas e acerta compra de menu com lagosta e vinho por R$ 481 mil

POLÍTICA Damares decide demitir Tia Eron da Secretaria de Políticas para as Mulheres

DIRETO DO GABINETE Em noite solene, Coronel David faz honraria a líder comunitária

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

