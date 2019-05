Em noite de homenagens, trabalhadores recebem reconhecimento na ALMS

Foi a primeira vez que o gari Devanildo Oliveira de Almeida esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Há 13 anos trabalhando na empresa Solurb, o profissional foi um dos 20 homenageados durante a sessão solene, realizada nesta quinta-feira (2), para entrega da comenda Wilson Fadul em comemoração ao Dia do Trabalho.

“A gente fica meio com um frio na barriga. A gente nunca entrou em um lugar desses, mas é uma alegria ao mesmo tempo. É um serviço meio puxado, mas é gratificante o dia a dia da gente”, afirmou Almeida, que foi escolhido por sua dedicação às atividades no trabalho e a alegria com que o exerce. “Tem que trabalhar alegre, ter alegria no coração mesmo. Tenho muito orgulho do que eu faço”, afirmou.

A honraria foi concedida a trabalhadores sul-mato-grossenses que se destacaram na vida profissional e na geração de postos de trabalho no Estado. São professores, médicos, empreendedores, comerciantes, entre outros profissionais, que receberam a comenda instituída pela Resolução 05/2011 de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), proponente da sessão solene.

“A Assembleia Legislativa, por unanimidade, aprovou essa homenagem a todo trabalhador e trabalhadora de MS. Isso é para vocês que com trabalho digno ajudam a fazer com que o Estado progrida. Transmito essa homenagem a vocês agraciados que representam toda a população sul-mato-grossense”, destacou Orro. Também participaram do evento os deputados João Henrique (PR), Renato Câmara (MDB) e Coronel David (PSL).

A empresária Márcia Regina Portocarrero de Almeida Serra falou em nome dos 20 agraciados e enfatizou a importância do reconhecimento do trabalho.

“Ser bem sucedido é resultado de trabalho duro e dedicação. Não existe colheita sem semeadura. Esse reconhecimento do Poder Legislativo é por fazermos nossa parte para o desenvolvimento do Estado. Agradeço a sensibilidade dos deputados pela indicação de nossos nomes”, disse a homenageada ao subir na tribuna do parlamento.

Homenageados - Durante a entrega da comenda Wilson Fadul, foi realizada a leitura do currículo de cada um dos seguintes agraciados: Tânia Mara Scacabarozi Bertolotto; João de Deus Gomes de Souza; Waldomiro Mendes de Queiroz Junior; Vera Maria Miglioli; Márcia Regina Portocarrero de Almeida Serra; Gleice Rocha Falcão; Rita Haddad; Eliezer Melo Carvalho; Celso Costa; Sinval Martins de Araújo; Luiza Ribeiro Gonçalves; Estelita Mota dos Santos; Lucimar Roza; Osmar Tavares; Rodrigo Shingo Higa Rodrigues; Carlos Fernando Souza; Devanildo Oliveira de Almeida; Sebastião Soares dos Santos; Ana Carolina Beletini Pieretti Zanardo; e Marina Ricardo Nunes Viana.

Como parte das homenagens aos agraciados e ao público presente, o coral da Assembleia Legislativa realizou uma apresentação com as músicas Recuerdos de Ypacarai e O Trenzinho do Caipira. Participaram do evento representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/24ª Região), da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), da Polícia Militar (PM/MS) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MS).