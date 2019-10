Em Naviraí, Reinaldo Azambuja afirma que projeto vai possibilitar o planejamento de investimentos

Nesta quinta, dia 24, o governador Reinaldo Azambuja e toda a sua equipe iniciam mais uma etapa do Projeto Governo Presente, desta vez no município de Naviraí, atendendo aos municípios da região Conesul.

Reinaldo explicou que, como nas demais, o objetivo é fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos.

O governador declarou ainda que com o mapeamento das necessidades poderá fazer parcerias com as bancadas e os municípios para atender a população.

Em Naviraí serão atendidos 17 municípios, totalizando 61, nas cinco etapas.

O Governo Presente já passou por Três Lagoas, Rio Verde, Aquidauana e Campo Grande. Finalizando essa etapa, Reinaldo Azambuja terá atendido 77% dos municípios. O próximo e último desembargue da caravana de atendimentos será em Dourados.

O prefeito de Naviraí, Izauri Macedo, destacou a importância das parcerias com o Governo do Estado e com as bancadas estaduais e federais e elogiou o projeto que leva o gabinete e a estrutura de governo para o interior.

Além dos atendimentos, o governador Reinaldo Azambuja também assina em Naviraí um Termo de Fomento para viabilizar a implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Naviraí.

Outros dois convênios serão firmados viabilizando o repasse de recursos financeiros para aquisição de máquinas e equipamentos para construção e recuperação de pavimentação asfálticas, urbana e rodoviária.