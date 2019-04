Em MS, gestante pode ter direito a intérprete da Língua Brasileira de Sinais  

O deputado estadual João Henrique (PR) apresentou nesta manhã (25) Projeto de Lei que concede a pessoa com deficiência auditiva que esteja gestante, o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompanhar as consultas pré-natais, o trabalho de parto e o pós-parto.

A gestante com deficiência auditiva deverá solicitar o direito ao acompanhamento do profissional intérprete, e os estabelecimentos públicos de saúde estaduais deverão garantir este atendimento. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei. Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor 60 dias depois de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

O autor do projeto antecipou que o objetivo é propiciar um canal efetivo de diálogo entre paciente, médicos e enfermeiros. “Tal medida promove a inclusão social, contribui para a segurança da gestante com deficiência auditiva, trazendo acolhimento digno, o que também atende a Lei Federal 11.634/ 2007, que garante a toda gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o conhecimento sobre o que está sendo feito durante os procedimentos médicos no parto ou intercorrências pré-natais”, destacou o deputado João Henrique.